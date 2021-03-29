Новосибирский губернатор поручил совместить профосмотры с вакцинацией от COVID-19

"Мое предложение - для того, чтобы людям, которые проходят профосмотры, дважды не приходить в поликлинику, в связи с тем, что мы выполняем важную работу по вакцинации от COVID-19, необходимо совместить сроки проведения обязательных профосмотров с возможностью вакцинации от COVID-19. Чтобы человек прошел всех врачей и одновременно при соответствующих показаниях получил прививку от новой коронавирусной инфекции", - сообщил Травников в понедельник во время совещания областного правительства.

Как сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, в 2021 году власти Новосибирской области, где количество прошедших диспансеризацию в 2020 году из-за пандемии снизилось на 40%, планируют охватить профилактическими осмотрами 695 тыс. человек (почти четверть от всего населения региона), в том числе диспансеризацией - 532 тыс. человек (19% населения). В проведении профилактических осмотров в 2021 году участвуют 65 медучреждений.

От коронавирусной инфекции в Новосибирской области привито 97 448 человек. В регионе развернуто 73 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах области.