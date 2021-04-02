Новосибирское УФАС выявило второй за месяц картельный сговор в сфере цифровых технологий

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России выявило картельный сговор между тремя компаниями в сфере цифровых технологий, которые в том числе занимались техобслуживанием и ремонтом государственной сети передачи данных региона. В марте две из них были названы в числе участников картельного сговора с Минцифры области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального УФАС.

"Новосибирским УФАС России пресечена деятельность картеля на рынке поставок цифровых технологий. Ответчики по делу ООО "Оптиком", ООО "ПСК Оптиком", ранее попадавшие в поле зрения антимонопольного органа, и ООО "Универсальный сервис" признаны виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, при участии в торгах компании фактически отказались от конкурентной борьбы между собой. По оценке комиссии Новосибирского УФАС России, начальная цена контрактов исследованных аукционов составила 100,9 млн рублей, общий доход участников соглашения составил 91,9 млн рублей.

Антимонопольная служба направила материалы дела в ГУ МВД России для проверки наличия фактов ограничения конкуренции (ст. 178 УК РФ). Кроме того, ответчики будут привлечены к административной ответственности.

Компании "Оптиком" и "ПСК Оптиком" в марте были названы УФАС в числе участников картельного сговора с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области при проведении торгов по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях региона.