Пропавшую в Новосибирске девочку нашли живой

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Пропавшая 15 марта в Новосибирске 15-летняя девочка, которая в переписке с матерью сообщала, что ее удерживают неизвестные, найдена живой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции местонахождение 15-летней без вести пропавшей жительницы Дзержинского района установлено. В настоящее время она находится в отделе полиции, жизни и здоровью подростка ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Ранее по факту пропажи девочки СК возбудил уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетней. Мать девочки обратилась к правоохранителям 15 марта. Она сообщила, что днем ранее дочь ушла из дома и не вернулась. В последующем между девочкой и ее матерью велась переписка, дочь сообщила, что ее насильно удерживают неизвестные.