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Экологические проблемы в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском устранили угрозу распространения химикатов с бывшего ртутного цеха

По периметру объекта построили защитную завесу

ИРКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Федеральный экологический оператор (ФЭО), который ликвидирует крупный очаг химического загрязнения в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, устранил угрозу распространения опасных веществ с бывшего цеха ртутного электролиза "Усольехимпрома". Для этого построена защитная завеса, сообщила в понедельник пресс-служба ФЭО.

"ФГУП "Федеральный экологический оператор" (предприятие госкорпорации "Росатом") закончило строительство противофильтрационной завесы по периметру цеха ртутного электролиза, что означает полное устранение угрозы попадания загрязняющих веществ с данного объекта в окружающую среду", - говорится в сообщении.

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Цех ртутного электролиза - это основной источник загрязнения территории бывшего "Усольехимпрома". Его ликвидация была включена в перечень первоочередных мероприятий по приведению в безопасное состояние наиболее сложных объектов. Кроме того, на данный момент в Усолье-Сибирском ликвидированы четыре скважины, в которых были закачаны опасные вещества. На нефтяной линзе завершен первый этап устройства противофильтрационной завесы.

Крупный очаг химического загрязнения остался в Усолье-Сибирском после закрытия комбината "Усольехимпром". Предприятие работало с 1936 года, с 2017 года в связи с банкротством находится в конкурсном производстве. На промплощадке находится очаг ртутного загрязнения, были накоплены емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами и тяжелыми металлами. С октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядохимикатов.

По поручению президента РФ начата рекультивация промплощадки. В августе 2020 года на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году.

Теги
РоссияИркутская областьЭкологические проблемы в Усолье-Сибирском
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