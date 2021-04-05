В Усолье-Сибирском устранили угрозу распространения химикатов с бывшего ртутного цеха

"ФГУП "Федеральный экологический оператор" (предприятие госкорпорации "Росатом") закончило строительство противофильтрационной завесы по периметру цеха ртутного электролиза, что означает полное устранение угрозы попадания загрязняющих веществ с данного объекта в окружающую среду", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Федеральный экологический оператор (ФЭО), который ликвидирует крупный очаг химического загрязнения в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, устранил угрозу распространения опасных веществ с бывшего цеха ртутного электролиза "Усольехимпрома". Для этого построена защитная завеса, сообщила в понедельник пресс-служба ФЭО.

Цех ртутного электролиза - это основной источник загрязнения территории бывшего "Усольехимпрома". Его ликвидация была включена в перечень первоочередных мероприятий по приведению в безопасное состояние наиболее сложных объектов. Кроме того, на данный момент в Усолье-Сибирском ликвидированы четыре скважины, в которых были закачаны опасные вещества. На нефтяной линзе завершен первый этап устройства противофильтрационной завесы.

Крупный очаг химического загрязнения остался в Усолье-Сибирском после закрытия комбината "Усольехимпром". Предприятие работало с 1936 года, с 2017 года в связи с банкротством находится в конкурсном производстве. На промплощадке находится очаг ртутного загрязнения, были накоплены емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами и тяжелыми металлами. С октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядохимикатов.

По поручению президента РФ начата рекультивация промплощадки. В августе 2020 года на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году.