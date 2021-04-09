В Кузбассе задержали женщину, избившую врача поликлиники

КЕМЕРОВО, 9 апреля. /ТАСС/. Полицейские установили личность и задержали женщину, которая напала и избила во время вызова на дом врача из поликлиники в городе Березовский Кемеровской области. Задержанная уже была судима за побои. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

Врач приехала осмотреть пациента на дому, между ними произошел конфликт, после которого врача госпитализировали с травмой головы и ушибом позвоночника.

"Злоумышленница, напавшая на врача, после случившегося скрылась. Полицейские установили ее местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Она пояснила, будто конфликт с врачом произошел из-за замечания о беспорядке и неприятном запахе в жилище. По словам женщины, это ее разозлило, и она стала выталкивать медика из квартиры. Ранее задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение побоев и угрозу убийством", - говорится в сообщении.

Полицейские продолжают проверку по факту случившегося. Судебно-медицинская экспертиза оценит тяжесть причиненного здоровью вреда. После чего правоохранители смогут квалифицировать действия нападавший и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.