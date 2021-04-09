В Приангарье уволили работницу органов опеки, подозреваемую в хищении 25 млн рублей

ИРКУТСК, 9 апреля. /ТАСС/. Соцработница из города Усолье-Сибирское Иркутской области, подозреваемая в хищении порядка 25 млн рублей у детей, находящихся под опекой, уволена. Опекуны, которые находились с ней в сговоре, отстранены от своих обязанностей и возмещают похищенные средства, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Иркутской области.

"Сотрудник опеки, подозреваемый в мошенничестве, был сразу же уволен. Опекуны несовершеннолетних, которые могли быть причастны к неправомерным действиям, отстранены от своих обязанностей. Кроме того, они возмещают снятые денежные средства на счета детей", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, правоохранительные органы задержали в Усолье-Сибирском специалиста отдела опеки и попечительства. По версии следствия, женщина и несколько опекунов изготовляли и предоставляли в банк поддельные документы, разрешающие снимать деньги со счетов детей, находящихся под опекой. Таким образом было похищено около 25 млн рублей, которые сообщники присвоили. По информации регионального управления СК России по Иркутской области, они подозреваются в совершении более 35 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере").

Экс-чиновница отправлена под домашний арест.