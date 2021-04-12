Еще три уголовных дела возбудили по факту гибели ребенка в томском интернате

ТОМСК, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета по Томской области по факту смерти 15-летнего воспитанника дома-интерната в селе Тунгусово возбудили в дополнение к уголовному делу о причинении смерти по неосторожности еще три - по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности", "Неисполнение обязанностей по воспитанию совершеннолетнего". Мальчика, по версии следствия, задушил другой ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В декабре 2020 года сотрудники управления СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту смерти одного из воспитанников детского дома-интерната в селе Тунгусово на юго-востоке региона.

"В целях установления наличия либо отсутствия в действиях сотрудников ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" составов преступлений возбуждены и расследуются в настоящее время уголовные дела о халатности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и причинении смерти по неосторожности. Также руководством Молчановского МСО (муниципального следственного отдела) инициирована передача в следственный отдел из органов дознания полиции материалов уголовного дела, возбужденного по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), в отношении младшей медицинской сестры по уходу за больными", - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что на лежавшего на полу 15-летнего воспитанника интерната другой 17-летний воспитанник сел сверху, отчего ребенок скончался от асфиксии. "В связи с тем, согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, подросток признан невменяемым и представляющим опасность для себя и окружающих, следователи направили в суд материалы дела с постановлением о применении к нему принудительных мер медицинского характера", - отмечает пресс-служба.