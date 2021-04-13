Суд в Новосибирске продлил арест главе управления капстроительства мэрии

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил на два месяца срок содержания под стражей главе управления капитального строительства мэрии Новосибирска Константину Головину, который подозревается в получении взятки и мошенничестве по нескольким эпизодам. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 12 апреля продлен срок содержания под стражей в отношении Головина К. Ю., на 2 месяца, всего до 4 месяцев, то есть до 15 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Головин был арестован в феврале. В его отношении возбудили дело о получении взятки и мошенничестве. Позднее был арестован и фигурант, давший взятку. По предварительной информации, Головин в 2020 году в ходе строительства детсада в Октябрьском районе города дал указание подчиненным принять невыполненные работы, за что получил взятку авиабилетами на сумму более 130 тыс. рублей.

Головин также подозревается в мошенничестве по другому делу. По предварительной информации, он в 2020 году в ходе выполнения контракта по строительству детсада в Ленинском районе Новосибирска через подконтрольные фирмы организовал принятие работ по водопонижению на данном объекте на более чем 5 млн рублей, которые, однако, не производились по факту и не были оплачены.

В марте в его отношении было возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве. В ходе строительства здания детских яслей-сада в Кировском районе были подписаны фиктивные документы о приемке работ по водопонижению на сумму свыше 6,7 млн рублей. Однако эти работы никем не проводились и были оплачены.