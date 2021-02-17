Суд арестовал главу управления мэрии Новосибирска по делу о мошенничестве и взятках

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца главу управления капитального строительства мэрии Новосибирска Константина Головина, в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве и получении взятки. Об этом ТАСС в среду сообщили в суде.

"Константину Головину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 15 апреля 2021 года", - сообщил собеседник агентства.

СК РФ по Новосибирской области 15 февраля возбудил уголовное дело в отношении Головина, который подозревается в мошенничестве и получении взятки. По предварительной информации, Головин в 2020 году в ходе выполнения контракта по строительству детсада в Ленинском районе Новосибирска через подконтрольные фирмы организовал принятие работ по водопонижению на данном объекте на более чем 5 млн рублей, которые однако не производились по факту и не были оплачены. В ходе другого контракта по строительству детсада в Октябрьском районе города он дал указание подчиненным принять невыполненные работы, за что получил взятку авиабилетами на сумму более 130 тыс. рублей.