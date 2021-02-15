СК возбудил дело о мошенничестве и взятке в отношении главы управления мэрии Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве и получении взятки возбудили в отношении главы управления капитального строительства мэрии Новосибирска Константина Головина, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального учреждения города Новосибирска "Управление капитального строительства", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера в значительном размере)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, Головин в 2020 году в ходе выполнения контракта по строительству детсада в Ленинском районе Новосибирска через подконтрольные фирмы организовал принятие работ по водопонижению на данном объекте на более чем 5 млн рублей, которые однако не производились по факту и не были оплачены. В ходе другого контракта по строительству детсада в Октябрьском районе города, он дал указание подчиненным принять невыполненные работы, за что получил взятку авиабилетами на сумму более 130 тыс. рублей.

В настоящее время следователями проведены следственные действия по месту службы фигуранта.