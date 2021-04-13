Проекты ликвидации крупных очагов загрязнения в Прибайкалье будут готовы к концу 2021 года

"Сейчас Федеральный экологический оператор (ФЭО) проводит инженерные изыскания на обеих площадках. По распоряжению [властей РФ], он должен до конца 2022 года разработать и по тому, и по другому объекту проектную документацию непосредственно по ликвидации [отходов]. Но поставлена задача на опережение, поэтому до конца 2021 года мы ожидаем получения проектной документации со всеми экспертизами от Федерального экологического оператора", - сказала Трофимова.

ИРКУТСК, 13 апреля. /ТАСС/. Проектно-сметная документация на ликвидацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и очага химического загрязнения в городе Усолье-Сибирское будет готова к концу 2021 года - на год раньше, чем планировалось. Об этом во вторник сообщила журналистам министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

ФЭО назначен правительством РФ подрядчиком по ликвидации отходов БЦБК и очага химического загрязнения в городе Усолье-Сибирское на территории бывшего комбината "Усольехимпром". На обеих площадках оператор приступил к работе в 2020 году и должен завершить ликвидацию в 2024 году. Решено, что на месте "Усольехимпрома" будет создан экотехнопарк по переработке отходов с промышленных предприятий. Как будет использоваться площадка БЦБК, сейчас решается, госкорпорация ВЭБ.РФ разрабатывает план комплексного развития города Байкальска.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Был градообразующим предприятием Байкальска, моногорода на берегу озера на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин.

В Усолье-Сибирском крупный очаг химического загрязнения остался после закрытия комбината "Усольехимпром". Предприятие работало с 1936 года, с 2017 года в связи с банкротством находится в конкурсном производстве. На промплощадке находится очаг ртутного загрязнения, были накоплены емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами и тяжелыми металлами. С октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядохимикатов.