"Эпиваккорону" в Кузбассе будут использовать для вакцинации маломобильных жителей на дому

"Мы рекомендовали нашим медицинским организациям "Эпиваккорону" использовать для вакцинации немобильной группы населения, благодаря ей (менее строгим температурным условиям хранения - прим. ТАСС) мы можем выехать на дом к пациенту и его провакцинировать", - сказала Абросова.

КЕМЕРОВО, 15 апреля. /ТАСС/. Кемеровская область получила первую партию вакцины "Эпиваккорона" из 1,6 тыс. доз, разработанную новосибирским центром "Вектор". Препарат не требует строгих условий хранения, поэтому региональные власти приняли решение использовать его для вакцинации маломобильных граждан, сообщила на брифинге в четверг заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

Регион уже получил более 190 тыс. доз вакцины "Спутник V". В ближайшее время регион ждет крупных поставок вакцин от коронавируса. Привиты от коронавируса в региона уже свыше 147 тыс. человек, в том числе почти 94 тыс. из них - пока только первым компонентом вакцины "Спутник V". Еще более 21 тыс. человек записались на вакцинацию.

Как отмечают в Минздраве региона, в настоящий момент очередей в медучреждениях нет, желающие могут привиться в течение нескольких дней после записи. В общей сложности в Кемеровской области работают 124 пункта вакцинации в медучреждениях, пять временных пунктов функционируют на базе крупных торговых центров и 50 мобильных медицинских бригад, которые выезжают в отдаленные населенные пункты и к маломобильным гражданам.

По данным регионального оперативного штаба на 15 апреля, в Кузбассе с начала пандемии выявлено свыше 34,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 66 - за последние сутки. Выздоровели 33,1 тыс. человек, умер 641 пациент, остальные находятся под наблюдением медиков.