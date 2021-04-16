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Пожар возле садового товарищества в Красноярске ликвидирован

Ранее огонь локализовали на площади около 1 га

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы в Красноярске, угрожавшее садовому товариществу, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю в пятницу.

"Город Красноярск, СНТ "Мечта-2". Пожар ликвидирован", - сообщили в МЧС.

Возгорание сухой травы произошло в Красноярске в пятницу вечером возле садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Мечта-2", существовала угроза распространения огня на садоводство. Пожар удалось локализовать на площади около 1 га.

Накануне в МЧС предупреждали жителей региона о резком потеплении до плюс 15 градусов. Многие граждане уже начинают подготовку к дачному сезону, сжигают мусор и сухую траву на своих участках, что может привести к пожарам. На текущей неделе в Красноярском крае уже возбуждено 14 административных дел за пал сухой травы, устанавливаются виновные лица.

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