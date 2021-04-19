В Новосибирске возбудили дело по факту посягательства на жизнь конвоира

НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника конвоя арестованным, которого доставили в суд для избрания меры пресечения и который был застрелен при попытке побега. Об этом в понедельник сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего следственно-арестованного в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 19 апреля конвой доставил арестованного в Центральный районный суд Новосибирска для продления ему срока содержания под стражей. Находясь в кузове служебной машины, припаркованной у служебного входа суда, мужчина напал на полицейского, повалил на пол, приставил к шее металлический прут и стал угрожать убийством. Довести умысел до конца ему не удалось из-за вмешательства других сотрудников полиции.

Ранее пресс-служба Центрального районного суда Новосибирска сообщила, что сотрудник конвоя открыл огонь из табельного оружия по привезенному для избрания меры пресечения в суд мужчине, который удерживал другого сотрудника конвоя. На место была вызвана бригада скорой помощи, однако обвиняемый умер на месте.

В пресс-службе ГУ МВД по региону журналистам сообщили, что мужчина был задержан по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") и предпринял попытку побега из-под стражи. Для предотвращения побега было применено оружие. По данному факту начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки.