Новосибирский областной суд отменил решение о компенсации 5,7 млн рублей экс-главе региона

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Новосибирский областной суд отменил решение Железнодорожного районного суда Новосибирска о взыскании 5,7 млн рублей компенсации имущественного вреда и юридической помощи при уголовном преследовании экс-главы Новосибирской области Василия Юрченко. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

30 декабря Железнодорожный районный суд взыскал в пользу Юрченко в счет возмещения ущерба за юридическую помощь во время уголовного преследования 5,7 млн рублей. Прокуратура региона и Минфин РФ оспорили данное решение.

"Решение отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, в ином составе", - сказала собеседница агентства.

В марте прошлого года Юрченко отсудил 300 тыс. рублей компенсации за моральный ущерб. Еще 212 тыс. рублей суд взыскал в его пользу в мае за расходы на адвокатов.

Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 годы, до этого пять лет занимал должность первого вице-губернатора. В марте 2014 года он лишился поста в связи с утратой доверия. В мае того же года следователи СК РФ возбудили в его отношении уголовное дело о халатности, которое впоследствии было отменено прокуратурой, а в августе - о превышении полномочий. В октябре 2017 года суд признал бывшего чиновника виновным в превышении должностных полномочий при продаже земли в центре Новосибирска, приговорив его к трем годам лишения свободы условно.