Новосибирская прокуратура и Минфин оспорили решение суда о компенсации экс-главе региона

НОВОСИБИРСК, 2 марта. /ТАСС/. Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска и Минфин РФ подали апелляционные жалобы на решение Железнодорожного районного суда о взыскании 5,7 млн рублей компенсации за возмещение имущественного вреда и юридическую помощью за уголовное преследование экс-главе Новосибирской области Василию Юрченко, говорится в сообщении на сайте суда.

"Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска, не согласившись с постановлением суда, подала апелляционное представление, в котором просила постановление суда отменить. Также апелляционную жалобу на постановление суда от 30 декабря 2020 года подало Министерство финансов Российской Федерации в лице управления казначейства по Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Материал направлен в апелляционную инстанцию Новосибирского областного суда. 30 декабря Железнодорожный районный суд взыскал в пользу Юрченко в счет возмещения ущерба за юридическую помощь за уголовное преследование 5,7 млн рублей.

В марте прошлого года Юрченко отсудил 300 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Еще 212 тысяч рублей суд взыскал в его пользу в мае за расходы на адвокатов.

Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 год, до этого пять лет занимал должность первого вице-губернатора. В марте 2014 года он лишился поста в связи с утратой доверия. В мае того же года следователи СК РФ возбудили в отношении него уголовное дело о халатности, которое впоследствии было отменено прокуратурой, а в августе - о превышении полномочий. В октябре 2017 года суд признал бывшего чиновника виновным в превышении должностных полномочий при продаже земли в центре Новосибирска, приговорив его к трем годам лишения свободы условно.