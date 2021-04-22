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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" согласился возместить вред водным биоресурсам от разлива топлива на ТЭЦ

Росрыболовство ранее оценило ущерб от аварии в 3,6 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. ГМК "Норильский никель" готова добровольно возместить ущерб водной биологической среде от разлива ГСМ на Норильской ТЭЦ-3 (управляется Норильско-таймырской энергетической компанией, дочерним предприятием "Норникеля") в мае 2020 года, который Росрыболовство ранее оценило в 3,6 млрд рублей. Соответствующее письмо направлено компанией в Росрыболовство, сообщил ТАСС источник, знакомый с его содержанием.

"Скорейшее и полное восстановление экосистемы района аварии, произошедшей 29.05.2020 на ТЭЦ-3 г. Норильска, является одной из важнейших задач ПАО "ГМК "Норильский никель", в связи с чем компания намерена добровольно возместить вред, причиненный водным биоресурсам", - процитировал он письмо.

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Источник также пояснил, что в письме "Норникель" предлагает Росрыболовству обсудить возможные варианты возмещения вреда на рабочей встрече.

В компании ТАСС подтвердили факт отправки такого письма, отметив, что "Норникель" считает крайне важным в короткие сроки обеспечить восстановление биоресурсов. Представитель "Норникеля" также добавил, что наиболее эффективным способом возмещения вреда в компании считают восстановление фауны путем проведения компенсационных мероприятий, предусматривающих зарыбление рек. Соглашение о проведении таких мероприятий "Норникель" ранее уже заключил с правительством Красноярского края, разрабатывается проект восстановительных работ, к реализации которого планируется приступить к 1 июля 2021 года.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара с дизельным топливом разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки, и оценили ущерб от разлива топлива в 21,4 млрд рублей. Арбитражный суд края в октябре приступил к рассмотрению иска Росприродназора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей штрафа за ущерб окружающей среде.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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