"Норникель" согласился возместить вред водным биоресурсам от разлива топлива на ТЭЦ

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. ГМК "Норильский никель" готова добровольно возместить ущерб водной биологической среде от разлива ГСМ на Норильской ТЭЦ-3 (управляется Норильско-таймырской энергетической компанией, дочерним предприятием "Норникеля") в мае 2020 года, который Росрыболовство ранее оценило в 3,6 млрд рублей. Соответствующее письмо направлено компанией в Росрыболовство, сообщил ТАСС источник, знакомый с его содержанием.

"Скорейшее и полное восстановление экосистемы района аварии, произошедшей 29.05.2020 на ТЭЦ-3 г. Норильска, является одной из важнейших задач ПАО "ГМК "Норильский никель", в связи с чем компания намерена добровольно возместить вред, причиненный водным биоресурсам", - процитировал он письмо.