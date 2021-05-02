Вода ушла из подтопленных жилых домов на Алтае

ТАСС, 2 мая. Вода ушла из подтопленных жилых домов в Республике Алтай, где произошел подъем рек, ставший причиной эвакуации жителей. В муниципальных образованиях, подвергшихся паводку, работают комиссии по оценке ущерба, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 2 мая наблюдается падение уровня воды во всех реках республики. Паводковая обстановка в Республике Алтай стабилизируется. Подтопленных жилых домов в городе и в районах республики нет", - говорится в сообщении.

В пятницу, 30 апреля, произошел резкий подъем уровня воды в реках Республики Алтай из-за обильных дождей, подтопленными оказались 108 приусадебных участков, в том числе 75 домов, в которых проживают 277 человек. Из подтопленных домов были эвакуированы 49 человек, в том числе пять детей.

Как сообщили в ГУ МЧС, сейчас в муниципальных образованиях, подвергшихся паводку, работают комиссии по оценке ущерба. В Горно-Алтайске, где ранее из-за паводка ввели режим ЧС, обследовано 140 адресов. Жителям предоставлено оборудование для откачки воды и осушения помещений, выданы препараты для дезинфекции. По-прежнему закрыто движение на ряде региональных трасс.

В Республике Алтай почти 40 населенных пунктов, где проживают более 14,5 тыс. человек, могут попасть в зону затопления во время паводка в 2021 году. В прошлом году весеннее половодье прошло в регионе спокойно, но Алтай серьезно пострадал от дождевого паводка в июле, в отдаленном приграничном Кош-Агачском районе пострадали 15 мостов, пять участков дамбы.