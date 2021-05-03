В Красноярске нашли пропавшего ребенка

КРАСНОЯРСК, 3 мая. /ТАСС/. Восьмилетний мальчик, который накануне вечером ушел из дома в Красноярске и не вернулся, найден живым. С ребенком все в порядке, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Ребенок нашелся. С ним все в порядке", - сообщили журналистам в региональном главке МВД, добавив, что сейчас правоохранительные органы выясняют, где ночевал ребенок. Предположительно, мальчик провел ночь у друга.

Ранее пресс-служба сообщала, что восьмилетний мальчик вечером в воскресенье ушел из дома на севере Красноярска и не вернулся домой. На поиски ребенка были направлены сотрудники полиции и волонтеры. В ночь на понедельник в Красноярске температура воздуха опускалась с плюс 10 до плюс 7-8 градусов.