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Потерявшуюся в Красноярске 12-летнюю девочку нашли живой

Утром во вторник ребенок ушел на тренировку в спортивную секцию, но домой днем не вернулся
© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Потерявшаяся в Советском районе Красноярска 12-летняя девочка найдена живой. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Девочка найдена. Жива", - сообщил представитель ведомства, добавив, что ребенка нашли на улице, она была одна. Сейчас с ней будут беседовать полицейские и выяснять все обстоятельства произошедшего.

По информации Следственного комитета, девочка живет в семье опекунов. Ее отец отбывает наказание за убийство матери.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка потерялась утром во вторник. Ребенок ушел на тренировку в спортивную секцию, но домой днем не вернулся.

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