Новосибирский суд оставил под арестом экс-кандидата в мэры города по делу о мошенничестве

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Новосибирский областной суд оставил под арестом бывшего кандидата в мэры Новосибирска, бизнесмена Сергея Проничева, который вместе с журналистом Николаем Сальниковым подозревается в мошенничестве, сообщили ТАСС в суде.

В середине апреля Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца новосибирского журналиста Николая Сальникова и Проничева, в отношении которых возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Постановление районного суда оставлено без изменений", - сообщили в суде.

Как сообщал ранее источник ТАСС в правоохранительных органах, дело связано с фильмом-расследованием Сальникова о новосибирском спортивном клубе "Успех" и связанными с ним представителями городской и региональной власти. Сальников опубликовал фильм в интернете, но через некоторое время удалил его, пояснив, что в сеть попала незавершенная версия расследования. По данным источника, в фильме была дана непроверенная негативная информация, не соответствующая действительности. О предполагаемой роли Проничева в совершении преступления источник не сообщил. В конце апреля стало известно о третьем фигуранте дела - бывшем медиаменеджере и журналисте Евгении Кузьменко.

Сальников до 2019 года работал на новосибирском телеканале ОТС. Он уволился после видеообращения к федеральным властям, в котором поднимал проблему дыма от лесных пожаров в Сибири. Баллотировался в Законодательное собрание Новосибирской области в сентябре 2020 года, но не прошел в него.