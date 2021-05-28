Около 20% педагогов Новосибирской области привились от коронавируса

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Около 20% педагогических работников Новосибирской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

"Педагогические работники и работники системы образования, так же, как и медицинские работники внесены в приоритетную категорию. С февраля активно началось вакцинирование работников образовательных организаций, и в настоящее время около 20% педагогических работников вакцинированы", - сказал Щукин.

При этом, как уточняет пресс-служба правительства, в системе образования вакцинированы 27% всех работников, или 21 тыс. человек. На базе нескольких вузов Новосибирской области развернуты пункты вакцинации против коронавируса, там прививаются работники и студенты.

По данным на 28 мая в Новосибирской области зарегистрировано 43 тыс. случаев коронавируса, 1,8 тыс. человек умерли. Почти 300 тыс. человек прошли вакцинацию первым компонентом, полный курс вакцинации завершили почти 222 тыс. человек, в регионе развернуто 95 пунктов вакцинопрофилактики.