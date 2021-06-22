План по вакцинации от коронавируса в Республике Алтай выполнили на 37%

ТАСС, 22 июня. Медики Республики Алтай привили от коронавируса более 37% населения, планируемого к вакцинации. Всего в регионе необходимо привить почти 84 тыс. жителей и для этих целей нужна вакцина, устойчивая к транспортировке в отдаленные районы, сообщила ТАСС во вторник исполняющая обязанности зампредседателя правительства региона Динара Култуева во время Дней республики в Совете Федерации.

"На сегодня более 37% от планируемого количества населения привито, из расчета Минздрава РФ мы должны привить 83 тыс. 827 человек. Мы находимся в регионах-лидерах по темпам вакцинации. У нас населенные пункты удалены друг от друга и поэтому мы обращались в Минздрав РФ, чтобы нам направляли те вакцины, которые имеют более лояльный температурный режим для хранения и транспортировки, чтобы нам охватить и отдаленные населенные пункты", - сказала Култуева.

По ее словам, в сутки в регионе прививаются от 600 до 1,7 тыс. человек. Вакцинацию проводят в 88 пунктах, также работают 35 мобильных бригад. Для доставки пожилых жителей в пункты вакцинации в регионе используют автомобили, приобретенные в рамках проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

"Мы готовы держать высокие темпы вакцинации, если будут увеличены поставки доз вакцины в регион. Сейчас рассматривается вопрос о стимулировании привитых жителей со стороны работодателя: речь идет о представлении им оплачиваемого выходного в день прививки или на следующий день", - добавила Култуева.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 17 тыс. 567. Власти фиксируют рост заболеваемости: за прошедшую неделю выявлено на 30% больше заболевших. Количество развернутых коек для пациентов с коронавирусом увеличено с 245 до 339, из них задействовано 277. В ближайшее время планируется развернуть дополнительные места на базе республиканской больницы.