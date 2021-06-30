Новосибирская область получит дополнительно 600 млн рублей на ремонт дорог

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Дополнительно 600 млн рублей из федерального центра на ремонт дорог получит Новосибирская область, в административном центре которой остро стоит проблема плохого состояния автомобильных дорог. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого зампредседателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

"Принято решение направить дополнительные 600 млн рублей на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и улиц", - озвучил Александр Жуков решение комиссии Федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований.

Накануне депутат заксобрания региона Александр Барсуков сообщил, что ремонт на семи участках разрушенных в том числе грунтовыми водами дорог в Новосибирской области приостановлен из-за отсутствия финансирования. Работы на объектах выполняются по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский подтвердил, что проблема с финансированием на участках существует. По его словам, для работ необходимо дополнительно около 400 млн рублей. При этом 100 млн рублей власти уже изыскали за счет внутренних перераспределений бюджетных средств.

В конце марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал состояние дорог в областном центре и потребовал приступить к ямочному ремонту. По его словам, в городе самое время объявлять режим повышенной готовности - "по состоянию дорог". Новосибирские власти направят дополнительные 278 млн рублей для ремонта дорог в городе при условии принятия системных решений в управлении дорожной отраслью. В мае начальник департамента транспорта и дорожного благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов написал заявление об увольнении с должности после критики состояния дорог в городе.