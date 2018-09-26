Расходы на проведение второго тура выборов главы Хакасии возместят из бюджета региона

ТАСС, 26 сентября. Дополнительные расходы, связанные с переносом второго тура выборов главы Хакасии с 23 сентября на 7 октября, будут возмещены из регионального бюджета. Об этом сообщили ТАСС в отделе общественных связей и информации избиркома республики.

Второй тур выборов был перенесен из-за того, что действующий глава республики Виктор Зимин за два дня до него снял свою кандидатуру, отметив, что снимает ее "по состоянию здоровья". Ранее сообщалось, что проведение второго тура выборов в Хакасии потребует еще 2 млн рублей из-за его переноса. Как пояснил председатель республиканского избиркома Александр Чуманин, на подготовку к повторному голосованию было выделено 15 млн рублей, из них более 2 млн рублей были уже потрачены на подготовку к голосованию.

"Выборы республиканские, и средства будут выделены из регионального бюджета. Договоренности с региональным правительством уже достигнуты, и в ближайшее время они будут выделены", - сказал собеседник агентства.

В среду глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала Зимина обосновать свое решение о снятии с выборов. По ее словам, необоснованный отказ может поставить вопрос о финансировании выборов за его счет. Сам Зимин был недоступен для комментариев.

В региональном избиркоме затруднились прокомментировать такую возможность. "Тут сложно комментировать, потому что законодательством предоставление каких-либо подтверждающих документов не предусмотрено. Все, что было положено по закону, было представлено. Мы это приняли и на основании этого приняли решение о переносе голосования", - сообщили в избиркоме республики.

Второй тур выборов в Хакасии

Второй тур выборов главы Хакасии пройдет 7 октября (изначально был назначен на 23 сентября). В первом туре, который прошел в единый день голосования, 9 сентября, ни один из кандидатов в руководители республики не набрал 50% голосов. По итогам голосования во второй тур вышли депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов (КПРФ), набравший 44,81% голосов, а также действующий глава республики Виктор Зимин ("Единая Россия") с 32,42% голосов. Однако за два дня до голосования, 21 сентября, Зимин заявил, что снимает свою кандидатуру "по состоянию здоровья".

На следующий день избирательная комиссия региона предложила участвовать во втором туре выборов кандидату от "Справедливой России" предпринимателю Андрею Филягину, занявшему третье место с 11,23% голосов. Филягин подал в избирком соответствующее заявление.