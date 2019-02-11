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Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном доме в Кузбассе

В результате пожара в Новокузнецке в ночь на понедельник погибли двое детей

ТАСС, 11 февраля. Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух детей при пожаре в Новокузнецке Кемеровской области, говорится в сообщении Следственного управления СК по Кемеровской области.

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник в Новокузнецке загорелся двухэтажный частный дом. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались пять человек, из них трое детей. Еще двое детей в результате пожара погибли.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, семья проживала в двухэтажном частном доме, в котором в пристройке к жилищу имелся отопительный котел, при низких температурах дом дополнительно обогревался печкой. В ночь на понедельник родители проснулись от обилия дыма и впоследствии обнаружили огонь на кухне дома. Они смогли спасти из горящего дома троих детей. В это время соседи пострадавших вызвали спасателей и скорую помощь.

По предварительным данным, источником возникновения огня стала печь отопления, которая использовалась 10 февраля днем из-за сильных морозов. В рамках расследования уголовного дела будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину возгорания, а судебно-медицинская экспертиза определит причину смерти погибших.

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