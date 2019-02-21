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Пожарные ликвидировали возгорание в досуговом центре в Барнауле

Информация о пострадавших не поступала

ТАСС, 21 февраля. Пожарные ликвидировали возгорание в досуговом центре в Барнауле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю. Ранее сообщалось, что пожар возник в гостинице.

"По уточненным данным, на 80-й Гвардейской улице загорелась кровля досугового центра. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений открытым огнем уже горела крыша на площади более 150 кв. м. В настоящий момент пожар потушен. В его тушении принимали участие 27 человек и 10 единиц техники", - сказали в главке.

Причина пожара выясняется. Сведений о пострадавших пока не поступало.

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