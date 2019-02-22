В Рубцовске восстановили теплоснабжение домов, где проживают 12 тыс. человек

БАРНАУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. Авария на теплосети в городе Рубцовске Алтайского края, оставившая без тепла в 11-градусный мороз около 12 тыс. человек и ряд социальных учреждений, устранена. Теплоснабжение восстановлено, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

Ранее сообщалось, что авария произошла в пятницу в 08:00 (04:00 мск). Под отключение тепла попали 71 многоквартирных и пять частных домов, три школы, один детский сад и четыре учреждения здравоохранения, музыкальный колледж. В домах проживают порядка 12 тыс. человек.

"Теплоснабжение восстановлено, ремонтные работы завершены, теплоноситель подается в системы. Во время аварии велся мониторинг температурного режима в квартирах - температура не опускалась ниже установленной нормы", - уточнили в организации.

Авария произошла на квартальной тепловой сети в районе пересечения ул. Смоленской и ул. Комсомольской. Там был обнаружен свищ на подающем трубопроводе отопления диаметром 89 мм. На месте работали две ремонтные бригады, в распоряжении которых были четыре единицы техники.

Этой зимой в Алтайском крае неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Износ сетей жилищно- коммунального хозяйства в регионе, по данным администрации края, порядка 50-70%.