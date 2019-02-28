Застройщик получил разрешение на возведение центра по хоккею с мячом в Иркутске

ИРКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Застройщик получил разрешение на строительство в Иркутске центра по хоккею с мячом, возводить который ранее запретил суд из-за отсутствия разрешительной документации. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

Ранее сообщалось, что Свердловский районный суд Иркутска запретил строительство крытого стадиона с хоккейным полем стоимостью более 6 млрд рублей, которое началось в октябре 2018 года. У застройщика не было разрешения на строительство.

"[Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области] Светлана Свиркина пояснила, что разрешение на строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом получено. И сейчас работы на объекте входят в активную фазу", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, спортивный объект предстоит сдать в эксплуатацию к марту 2020 года - к проведению в Иркутске чемпионата мира по хоккею с мячом. Стадион сможет вместить 6 тыс. зрителей.

Объект строит кемеровская копания "СДС - Строй". На возведение стадиона из федерального и областного бюджетов выделяется 6,3 млрд рублей. В спорткомплексе будет ледовая арена, конькобежные дорожки, трибуны для зрителей, два тренажерных, спортивный, хореографический залы, беговой зал для конькобежцев, конференц-зал, гостиница со SPA-центром и другие административные и вспомогательные помещения.