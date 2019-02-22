Скрынник: стадион к чемпионату мира по хоккею с мячом в Иркутске будет построен в срок

УФА, 22 февраля. /ТАСС/. Крытый стадион для хоккея с мячом в Иркутске, возводимый к чемпионату мира 2020 года, будет построен вовремя. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея с мячом и глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник в Уфе на открытии финала первенства страны среди коллективов физкультуры.

Ранее сообщалось, что Свердловский районный суд Иркутска запретил строительство крытого стадиона для хоккея с мячом стоимостью более 6 млрд рублей, которое началось в октябре 2018 года. У застройщика не оказалось разрешения на строительство.

"Да, конечно, гарантии есть. Вчера утром я разговаривал с Иркутском, никаких изменений [по срокам] нет", - сказал он, отвечая на вопрос о соблюдении сроков строительства объекта.

Как сообщал ТАСС, центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта предстоит сдать в эксплуатацию к марту 2020 года. Стадион сможет вместить около шести тысяч зрителей. Особенностью арены станет то, что его можно будет трансформировать под разные виды спорта.

"Крытый дворец будет построен в Первоуральске"

Кроме того, глава федерации сообщил, что крытый ледовый дворец для хоккея с мячом планируется построить в Первоуральске Свердловской области.

"Я знаю, что принято решение в Первоуральске, найдены определенные средства на это, проведены уже переговоры. В стадии проектного решения находится строительство крытого стадиона для хоккея с мячом в Первоуральске", - сказал он.

Также он добавил, что прорабатывается проект строительства в Екатеринбурге крытого комплекса для хоккея с мячом и конькобежного спорта, не уточнив стадию процесса.