Подрядчик, ранее сорвавший замену лифтов в Иркутской области, исполнил контракт

ИРКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Компания "Звезда", которая вовремя не выполнила замену лифтов в трех городах Иркутской области, завершила исполнение контракта в полном объеме. Об этом в среду журналистам сообщил заместитель директора компании по строительству Андрей Фадеенко.

20 февраля на сессии областного Законодательного собрания депутат Георгий Любенков заявил, что компания "Звезда", которая должна была в 2018 году заменить в городе Ангарске 105 лифтов, по данным на начало февраля 2019 года заменила только 41. Сообщалось, что "Звезда" получила контракты на ремонт и замену лифтов в Ангарске, Иркутске, Усолье-Сибирском и Саянске в общей сложности на 500 млн рублей.

"У нас был срок - ноябрь 2018 года, фактически завершили исполнение контракта сегодня", - сказал Фадеенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Он уточнил, что в Саянске сейчас подписываются акты приемки работ, в Ангарске компания устраняет замечания в двух домах. Всего "Звезда" заменила в четырех городах 246 лифтов. За несвоевременное исполнение контракта Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области оштрафовал компанию на 14,5 млн рублей. Фадеев сообщил ТАСС, что подрядчик уже оплатил штраф.

Комментируя журналистам возбуждение уголовного дела по факту предоставления компанией подложных документов на конкурсные процедуры, Фадеев сказал, что, по его информации, "никакие подложные документы не изготавливались".

Ранее ТАСС сообщал, что полиция в Иркутской области расследует дело о возможном предоставлении компанией "Звезда", сорвавшей программу замены лифтов в жилых домах, подложных документов на конкурсные процедуры. По информации прокуратуры Иркутской области, на основании этих документов "Звезду" признали квалифицированной подрядной организацией.