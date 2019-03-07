СК начал проверку после сообщений об избиении силовиками жителя Иркутской области

ИРКУТСК, 7 марта. /ТАСС/. Управление СК России по Иркутской области начало доследственную проверку после сообщений в СМИ об избиении сотрудниками правоохранительных органов жителя города Усолье-Сибирское, который проходит подозреваемым по уголовному делу. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Член Общественной наблюдательной комиссии Павел Глущенко ранее сообщил ТАСС, что молодого человека, который проходит подозреваемым по уголовному делу о применении насилия к сотруднику полиции, оперативники избивали сначала дома, а потом в лесу. Физическую силу к нему и свидетелям применяли также, по словам правозащитника, в отделе Следственного комитета.

"В ходе мониторинга средств массовой информации были выявлены публикации, в которых описываются события проведения обыска и задержания подозреваемого по уголовному делу Михаила Загвоздина и свидетеля Игоря Вершинина и применения в отношении них физической силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. По данному факту следователями аппарата следственного управления СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки", - сказали в пресс-службе. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области ТАСС сообщили, что сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального Главка провели проверку в отношении оперативников, факт применения физической силы к подозреваемому и свидетелям не подтвердился.

Как сообщается на сайте Усольского городского суда, по версии следствия, молодой человек 1995 года рождения сбил на машине сотрудника полиции, который перед этим представился и предъявил удостоверение. Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью.

5 марта подозреваемый по решению суда переведен из-под стражи под домашний арест. Как сообщал ТАСС, об избиении он сообщил уполномоченному по правам человека в Иркутской области Виктору Игнатенко, который направил обращение руководителю регионального управления СК Андрею Буневу с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела.

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