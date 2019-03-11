Спиртзавод на Алтае погасил долги перед работниками на 6,4 млрд рублей

БАРНАУЛ, 11 марта. /ТАСС/. Предприятие ООО "Иткульский спиртзавод" в Алтайском крае погасило долги по заработной плате перед 352 работниками на сумму более 6,4 млн рублей. Об этом в понедельник сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Ранее сообщалось, что на предприятии возникла сложная финансовая ситуация из-за банкротства компании "Кристалл-Лефортово", в состав которой входит спиртзавод. Промсвязьбанк как один из кредиторов акционерного общества арестовал его расчетные счета, остановив операционную деятельность предприятия. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился в письме к руководителю временной администрации ПАО "Промсвязьбанк" Петру Фрадкову с просьбой учесть, что спиртзавод занимает серьезное место в экономике края, и попросил создать рабочую группу с целью урегулирования вопроса о задолженности. По данным банка, она будет создана в ближайшее время.

"Прокуратура Зонального района Алтайского края проверила исполнение трудового законодательства в ОАО "Иткульский спиртзавод" в части своевременности оплаты труда. Установлено, что перед 352 работниками образовалась задолженность по выплате зарплаты за январь 2019 года в размере свыше 6,4 млн. руб. <...> Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по зарплате в размере 6,4 млн. рублей... погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в адрес руководителя предприятия было внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан, которое рассмотрено и удовлетворено. Прокурор района инициировал привлечение руководителя предприятия к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы"), после чего и был погашен долг.

Как сообщалось ранее, ООО "Иткульский спиртзавод" является поручителем по кредитному договору, заключенному Промсвязьбанком с ГК "Кристалл-Лефортово". Арест на имущество должника наложен в качестве обеспечительной меры во исполнение определения Лефортовского районного суда г. Москвы от 6 ноября 2018 года. На данный момент иными кредиторами инициировано банкротство юридических лиц из ГК Кристалл-Лефортово.

Иткульский спиртзавод является одним из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края, обеспечивает работой 430 человек и является градообразующим предприятием в селе Соколово Зонального района.