Пассажиры вынужденно севшего в Красноярске борта вылетели в Таиланд

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Пассажиры борта авиакомпании "Икар", летевшего по маршруту Сургут - Пхукет (Таиланд) и совершившего в понедельник утром вынужденную посадку в Красноярске, вылетели к месту назначения резервным бортом. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту Красноярска.

"Пассажиры вылетели резервным бортом к пункту назначения", - сказал представитель аэропорта. По его данным, борт поднялся в небо около 15:30 (11:30 мск).

Как сообщалось ранее, самолет Boeing 767 сел в Красноярске в 05:20 (01:20 мск) из-за технических неполадок. На борту находились 294 пассажиров и 10 членов экипажа. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета начало проверку по факту вынужденной посадки.

По предварительным данным ведомства, воздушное судно совершило вынужденную посадку в связи с отказом гидросистемы, полет выполнялся на одном генераторе.