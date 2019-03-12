В Рубцовске устранили аварию, оставившую без тепла более 380 жилых домов и 30 учреждений

БАРНАУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Специалисты устранили аварию в городе Рубцовске Алтайского края, оставившую без тепла более 380 жилых домов и более 30 социальных учреждений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

Ранее сообщалось, что 12 марта произошло повреждение на тепловыводе Южной тепловой станции. Для оперативного ремонта трубопровода было введено временное ограничение теплоснабжения части потребителей. Под отключение попали 383 многоквартирных жилых дома, 11 детских садов, десять школ, 11 объектов здравоохранения, 160 частных домов.

Этой зимой в Алтайском крае неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Износ сетей в регионе составляет порядка 50-70%.