Сообщения о минировании более 30 учреждений Бийска оказались ложными

БАРНАУЛ, 18 марта. /ТАСС/. Сообщения о минировании, по уточненным данным, поступили в понедельник в 34 учреждения наукограда Бийска Алтайского края, однако после проверок опасных предметов в них обнаружено не было, сообщили ТАСС в мэрии.

"На момент выяснения ситуации сообщения об угрозе минировании поступили в 34 учреждения социальной направленности, включая школы, детсады, больницу. Были проведены эвакуационные мероприятия, после осмотра здания специалистами, образовательный и воспитательный процесс был возобновлен дальше, поликлиника, в которую также поступило сообщение, работает", - сказал собеседник агентства.

Подобные ложные угрозы 5 марта привели к эвакуации из двух организаций города около 200 человек. В середине февраля такие сообщения получили порядка 100 организаций Бийска, включая школы, больницы и детские сады, а также 14 учреждений в Барнауле. Аналогичная волна прошла в регионе в январе - в связи с сообщениями о минировании 48 социальных объектов в Барнауле было возбуждено уголовное дело.