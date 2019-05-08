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Гибель туристов в горах Алтая
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Губернатор Новосибирской области поручил оказать помощь близким погибших на Алтае туристов

Андрей Травников также выразил соболезнования родным и близким погибших

НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в связи с гибелью семи туристов в Республике Алтай поручил оказать поддержку родственникам погибших, а также помощь двоим выжившим.

"Соболезную родным и близким погибших. Страшная трагедия. Дал поручение оказать всевозможную поддержку родственникам погибших и всю необходимую помощь выжившим", - сообщил Травников на своей странице в социальной сети Facebook.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также отметил, что власти города постараются помочь родным и близким погибших и пострадавшим. "Постараемся им помочь, соответствующие поручения департаменту соцполитики и департаменту по чрезвычайным ситуациям уже даны", - написал мэр на своей официальной странице. По его информации, среди погибших четверо жителей Новосибирска и трое жителей Кольцово. Две девушки - Наталья Антонова и Екатерина Полянская - выжили.

Туристическая группа из девяти человек 6 мая попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. В результате семь человек погибли, двоим удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду. В числе погибших - глава туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов, руководивший группой.

В новость были внесены изменения (9:32 мск) - добавлен комментарий мэра в третьем абзаце

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичАлтайНовосибирская областьГибель туристов в горах Алтая
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