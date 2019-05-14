Суд продлил до 5 июля домашний арест советника губернатора Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 14 мая. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд в Красноярске продлил до 5 июля домашний арест советника губернатора края Антона Натарова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарки. Об этом во вторник ТАСС сообщили в суде.

В марте по подозрению в мошенничестве в Красноярске были задержаны Натаров и несколько руководителей коммерческих компаний. В тот же день в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылета в Милан задержали бухгалтера Дениса Бундюка. 17 марта Натаров был отправлен под домашний арест.

"По ходатайству следствия суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 5 июля", - сказали в суде.

Как сообщали ранее в правоохранительных органах, по делу проходит шесть человек. Они организовали схему, по которой происходило хищение бюджетных средств, выделенных для закупки каменного угля для нужд администрации Игарки. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ.