Суд удовлетворил иск главы Хакасии к журналисту Леонтьеву

ТАСС, 16 мая. Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к журналисту, вице-президенту "Роснефти" Михаилу Леонтьеву, признав высказывания последнего порочащими честь и достоинство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Экс-депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ, был избран главой Хакасии 11 ноября 2018 года. После этого Леонтьев, выступая в эфире радио "Комсомольская правда", назвал Коновалова "дебилом" и заявил, что "если при нем [Коновалове] Россия потеряет Хакасию как территорию, это не будет для страны болезненным". Коновалов подал в суд исковое заявление об оскорблении чести и достоинства.

"Суд полностью удовлетворил исковые требования Коновалова. Сведения, распространенные Леонтьевым, признаны порочащими честь и достоинство, деловую репутацию", - сказал представитель суда, добавив, что Коновалов не требовал взыскать с Леонтьева денежные средства.

Как следует из искового заявления, имеющегося в распоряжении ТАСС, Коновалов счел, что Леонтьев допустил возможность отторжения Хакасии, чем "подставил под сомнение территориальную целостность Российской Федерации". По мнению Коновалова, выступление Леонтьева в эфире "Комсомольской правды" вызвало "огромный общественный резонанс в сети "Интернет". "И многие жители Хакасии "восприняли оскорбление истца (Коновалова) ответчиком Леонтьевым М. В., как оскорбление их самих, оскорбление их выбора...".

Леонтьев отметил, что Коновалов в своем иске "позволил себе всуе обвинить ответчика в тяжком государственном преступлении", обвинив в том, что Леонтьев поставил под сомнение территориальную целостность страны. "Одно из двух: либо это странная для профессионального юриста шутка, либо истец в принципе не понимает, что такое контекст, ирония и сарказм, что, кстати, имеет отношение к содержанию иска", - написал Леонтьев в отзыве на иск (имеется в распоряжении ТАСС). Леонтьев сообщил ТАСС, что подаст апелляционную жалобу на решение Абаканского городского суда.

В январе 2019 года Абаканский городской суд частично удовлетворил иск Коновалова, поданный к Леонтьеву и ООО "Видеоканал-Абакан" (учредитель местного телеканала ТВ7), обязав канал разместить опровержение ранее выпущенной в эфире информации. Глава Хакасии оспорил распространение телеканалом в сюжете Леонтьева сведений о спонсировании осенью 2018 года собственниками хакасского угольного разреза "Аршановский" его кампании по выборам главы региона.

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