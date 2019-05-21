В Иркутской области нашли управляющую компанию дому для сирот, о котором рассказали Путину

ИРКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Власти города Тайшет нашли управляющую компанию для обслуживания дома для сирот, о неудовлетворительном состоянии которого журналист из Иркутска рассказал Владимиру Путину на форуме ОНФ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

16 мая на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость" журналист из Иркутской области сообщил президенту о том, что в 2016 году 90 сирот в Тайшете заселили в новый дом, который построен с серьезными недостатками: в нем протекает крыша и трескаются стены. Из-за этого, по словам журналиста, управляющая компания, которая брала дом на обслуживание, отказалась от него.

"Акт ввода [дома] в эксплуатацию был подписан местной администрацией в 2016 году после визуального осмотра здания и проверки работы коммуникаций. Была найдена управляющая компания, которая обслуживала дом в течение полугода. Однако из-за низкой собираемости коммунальных платежей (около 30%) компания отказалась обслуживать здание в дальнейшем. <…> Сейчас такая организация найдена, она готова приступить к обслуживанию дома", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что, поскольку дом трехэтажный, при его возведении по закону не требовалось разрешения надзорного органа. В 2016 году по требованию прокуратуры служба государственного строительного надзора Иркутской области осмотрела дом и выявила 11 нарушений. В 2018 году при повторном осмотре с учетом трехлетней эксплуатации дома нарушений насчитали больше 20-и.

Как ранее сообщал ТАСС, министерство имущественных отношений, которое было заказчиком строительства дома для сирот, через суд требует от застройщика устранить недостатки. В ведомстве также заявили, что ранее управляющие компании отказывались брать дом на обслуживание из-за долго жильцов.

Владимир Путин, комментируя ситуацию, предположил, что проблема в Тайшете может носить криминальный характер, и с ней нужно "разбираться по-особому". По факту предоставления сиротам некачественного жилья в Тайшете ранее возбуждались два уголовных дела, но они были прекращены. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить обоснованность этих решений.