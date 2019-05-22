Два села в Горном Алтае отрезаны от транспортных путей из-за подъема воды в реках

ТАСС, 22 мая. Села Талица и Санаровка оказались отрезанными от транспортных путей сообщений в Горном Алтае из-за того, что дороги подтопило водой, поднявшейся в реках из-за дождей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Подтоплена дорога к автомобильному мосту в селе Усть-Кумир через реку Чарыш. Под мостом образовался затор из бревен, корней - его разбирают спасатели, чтобы вода легче уходила. Без транспортного сообщения села Талица и Санаровка, пока обстановка стабилизировалась - днем дождей не будет, но ожидаются вечером и ночью. На местах ведутся работы по отсыпке дамбы и приведению дорожного полотна в проезжее состоянии", - рассказали в ведомстве.

Как пояснили в ведомстве, подтопленных населенных пунктов пока нет. 21 мая в Усть-Канском районе выпало большое количество осадков - повысился уровень воды в реке Чарыш. В населенном пункте Усть-Кумир вода отступила в русло. Для контроля за паводковой обстановкой в районе работает оперативная группа ГУ МЧС РФ по Республике Алтай. По данным регионального главка МЧС, организовано оповещение населения, развернут пункт временного размещения в Усть-Кумирской средней школе. Оборудованы временные водомерные посты, ведется мониторинг уровня воды.

Ранее сообщалось, что река Чарыш из-заподъема воды подтопила восемь приусадебных участков в райцентре Чарышском Алтайского края. Там обстановка также на контроле.

Последние два года паводковая ситуация в Горном Алтае была стабильной, но в 2014 году регион пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Тогда пострадали более 43,5 тыс. человек, были разрушены 222 км дорог, 235 мостов, в 97 населенных пунктах было подтоплено более 7,5 тыс. жилых домов. На выплаты пострадавшим из федерального бюджета было направлено почти 1,9 млрд рублей, а 1,4 млрд рублей республика получила на капремонт жилья. Общий ущерб был оценен в 6,5 млрд рублей.