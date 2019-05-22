Алтайскому селу Чарышское угрожает подтопление

БАРНАУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Подтопление угрожает селу Чарышское Алтайского края, где вода уже пришла на восемь приусадебных участков. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным ведомства, уровень воды в реке Чарыш составляет 219 см, тогда как критической отметкой считается 180 см.

"Прогнозируется дальнейший незначительный рост уровня воды со стабилизацией в ближайшие часы. В районе введен режим повышенной готовности, все службы муниципальной подсистемы предупреждения и реагирования на ЧС привлечены к подготовке", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в главке, пока жителей села не эвакуируют, в населенном пункте дежурит группа спасателей.

Село Чарышское, где живут около 3 тысяч человек, во время сильнейшего наводнения 2014 года первым приняло на себя удар стихии и было почти полностью затоплено. Тогда погибли два человека. В целом по региону ущерб от наводнения превысил 5 млрд рублей. В результате сильного паводка в 2018 году был причинен ущерб более чем на 1 млрд рублей.

Первая волна паводка в 2019 году прошла в Алтайском крае практически без последствий. Вторая ожидается в третьей декаде мая - первой декаде июня. В зону подтопления в регионе могут попасть 128 населенных пунктов.