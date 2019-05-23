Суд в Новосибирске оставил в силе компенсацию матери двух детей, погибших в яме с водой

В поселке Колывань Новосибирской области 2 февраля 2018 года два брата шести и одиннадцати лет утонули в заполненной водой яме. Ее раскопали в ноябре 2017 года коммунальные службы, но не огородили.

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Новосибирский областной суд оставил в силе решение Колыванского районного суда удовлетворившего иск местной жительницы, чьи дети в феврале 2018 года погибли в неогороженной яме с водой. Об этом ТАСС сообщил адвокат жительницы Дмитрий Смышляев.

"Отказали в удовлетворении ответчикам. Сейчас начнется исполнительное производство [по взысканию трех миллионов рублей компенсации с муниципального предприятия]", - сказал Смышляев и добавил, что в случае, если возникнут проблемы с выплатой компенсации, истцы "готовы банкротить предприятие".

По словам адвоката, апелляция ответчиков - это "сверхцинизм и полная юридическая безграмотность". "Доводы апеллянтов, что дети не выбрали безопасный маршрут движения, то есть общественная, пешеходная дорога, и то, что дети недалеко от этой дорожки провалились под снег <...>. Говорить о том, что дети не выбрали безопасный маршрут, мягко говоря, безнравственно", - отметил адвокат. Также он отметил, что подавшие апелляцию ссылались на неблагополучное финансовое состояние предприятия. "Это юридическая безграмотность, гражданско-правовое законодательство нам четко говорит, что данное обстоятельство может учитываться, если дело рассматривается в отношении физических лиц", - добавил он.

Ранее директор "Коммунального хозяйства" Андрей Терентьев и мастер предприятия Денис Титенко были приговорены к 3 годам и 2 месяцам и 3 годам лишения свободы в колонии-поселении за халатность. Глава Колывани Алексей Дорофеев и руководитель Колыванского района Виктор Аверин ушли в отставку.