На строительстве детсада в Иркутске, где бастуют рабочие, продолжаются другие виды работ

ИРКУТСК, 23 мая. /ТАСС/. Строительство детского сада в Иркутске, где в среду из-за невыплаты зарплаты рабочие объявили забастовку, продолжается, приостановлены только работы по бетонированию, сообщил в четверг ТАСС заместитель мэра - председатель комитета по градостроительной политике администрации города Александр Ким.

"На объекте работает несколько субподрядчиков. И один из них, который занимается бетонированием, не дождавшись денег [от муниципалитета], так проявил свои эмоции, ведь у всех строительных компаний разная экономическая ситуация. Строительство сада не прекращалось, сейчас там засыпают подвал, планируем начинать благоустройство, и объект будет сдан вовремя. Приостановлены только работы по бетонированию", - сказал Ким.

Он сообщил, что ему не известно, сколько работодатель должен бастующим строителям. В пресс-службе регионального управления СК, которое проводит доследственную проверку по факту невыплаты зарплаты, также не смогли уточнить сумму долга. В управлении сообщили, что в забастовке принимает участие 33 человека.

Ким отметил, что муниципалитет должен был перечислить подрядчику деньги в начале мая, однако областное правительство до сих не направило финансирование в город.

Как сообщалось, строители, которые возводят муниципальный детский сад в Иркутске, в среду объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Власти города вовремя не перечислили подрядчику деньги из-за того, что областное правительство не перевело муниципалитету средства, поступившие из федерального бюджета на строительство сада. Министерство образования области объяснило задержку тем, что, по новым требованиям Минфина РФ, необходимо заключить дополнительное соглашение с Министерством просвещения России. Как только документы будут оформлены, деньги переведут муниципалитету.

Детский сад возводится в микрорайоне Первомайский Иркутска. Трехэтажное здание площадью 5,5 тыс. кв. метров начали возводить в конце 2018 года и должны сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года.