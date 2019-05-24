Губернатор Алтайского края заработал в 2018 году почти 5,6 млн рублей

БАРНАУЛ, 24 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Алтайского края Виктора Томенко по итогам прошлого года составили 5 млн 580 тыс. рублей. Такие данные опубликованы в пятницу в декларации на сайте краевой администрации.

"Декларированный годовой доход - 5 млн 580 тыс. 707,14 рубля", - сообщается в документе.

По данным сведений о доходах, в собственности главы региона - две квартиры площадью 113,3 и 233,9 кв. м, одна квартира в пользовании площадью 213,6 кв. м. Также Томенко владеет двумя легковыми автомобилями - Audi Q7 и Toyota Corolla. В собственности у Томенко - нежилое помещение площадью 14,1 кв. м.

Супруга губернатора Алтайского края за прошлый год заработала 236 тыс. 760 рублей. У нее в собственности квартира площадью 213,6 кв. м, два машино-места и нежилое помещение площадью 73,6 кв. м.

Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края 17 сентября 2018 года. До этого с 30 мая 2018 года, после ухода в отставку предыдущего губернатора Александра Карлина, он был врио главы Алтайского края.