Четверо пассажиров автобуса госпитализированы после ДТП с грузовиком в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 28 мая. /ТАСС/. Четверо из пяти пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом в Кемеровской области доставлены в больницы, угрозы для жизни пострадавших нет, медики проводят их обследование, сообщили ТАСС в региональном департаменте охраны здоровья населения.

Столкновение автомобиля "КамАЗ" с автобусом произошло вечером в понедельник на трассе в районе поселка Комиссарово.

"Пострадали пятеро пассажиров, всем оказана необходимая медицинская помощь. Двое взрослых госпитализированы Областную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. М.А.Подгорбунского с травмами легкой и средней степени тяжести. Еще двое, мама с ребенком, госпитализированы в Областную детскую клиническую больницу, школьника в настоящее время обследуют врачи, его состояние уточняется. Пятый пострадавший направлен под амбулаторное наблюдение", - сообщили в департаменте.

Пострадавший ребенок, предположительно, мог получить в результате столкновения травму позвоночника. Во время ДТП он находился в задней части автобуса, куда пришелся основной удар, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Водитель "КамАЗа" не справился с управлением, поздно заметил на дороге остановившийся для высадки пассажиров автобус, затормозил, но избежать столкновения не смог. Удар пришелся на заднюю часть автобуса, где и находился ребенок с мамой, предположительно, у школьника перелом позвоночника", - рассказал собеседник агентства.

Главным управлением МВД России по Кемеровской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту данного ДТП.