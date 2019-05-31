В Кемсоцбанке сообщили, что ажиотажа в отделениях финучреждения нет

КЕМЕРОВО, 31 мая. /ТАСС/. Ажиотажа в отделениях Кемеровского социально-инновационного банка (Кемсоцинбанк), у которого Центральный банк отозвал лицензию, нет. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора банка Евгений Березовиков.

"Режим работы устанавливает временная администрация, ажиотажа у нас нет", - сказал он. От каких-либо дальнейших комментариев он отказался.

Банк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кемеровского социально-инновационного банка (АО "Кемсоцинбанк"). По данным регулятора, в кредитной организации проводились "схемные" операции, направленные на искусственное поддержание собственного капитала, а также занижал величину резервов на возможные потери в целях сокрытия реального финансового положения.

Банк являлся участником программы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило, что начнет выплаты вкладчикам не позднее 14 июня 2019 года.

Кемсоцинбанк - первый коммерческий банк в Кузбассе, он был основан в 1989 году. Отделения банка кроме Кемеровской области, были в Белгороде, Красноярске и Санкт-Петербурге. Уставный капитал банка составляет 90 млн рублей.