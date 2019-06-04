В Красноярске ликвидировали пожар на складе ГСМ

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске, начавшийся ночью, ликвидирован. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Ликвидация пожара в 12:45 (08:45 мск). Дознаватели приступили к работе по установке причин пожара", - сообщили в пресс-службе.

Пожар на складе ГСМ в Красноярске на площади 1 тыс. кв. метров произошел в ночь с понедельника на вторник, локализован в 04:01 (0:01 мск). В пожаре никто не пострадал. На тушение пожара от МЧС России привлекалось 39 человек, 12 единиц техники.