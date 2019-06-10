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Самолет из Москвы прибыл в Томск с пятичасовой задержкой после вынужденной посадки

Борт "Уральских авиалиний" экстренно сел в Екатеринбурге по техническим причинам, неисправность была устранена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс "У611" Москва - Томск, приземлился в аэропорту Томска с пятичасовой задержкой из-за вынужденной посадки в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе авиакомпании.

Ранее сообщалось, что самолет, выполняющий рейс Москва - Томск, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге по техническим причинам.

"Неисправность в Кольцово (аэропорт Екатеринбурга - прим. ТАСС) была устранена, борт уже приземлился в Томске. Задержка составила порядка пяти часов", - сказали в пресс-службе авиакомпании. В пресс-службе уточнили, что причиной вынужденной посадки в Екатеринбурге была техническая неисправность.

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