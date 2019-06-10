Приостановка работы шахты в Кузбассе произошла из-за повреждения кабеля

КЕМЕРОВО, 10 июня. /ТАСС/. Сбой в системе подачи воздуха в шахте "Алексиевская" в Кузбассе, где в понедельник из-за остановки главного вентилятора эвакуировали 95 шахтеров, произошел из-за повреждения кабеля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управляющей шахтой угольной компании "Заречная".

"На шахте "Алексиевская" 10 июня при проведении земляных работ на поверхности был поврежден кабель, питающий вентилятор главного проветривания шахты. <…> Люди, находящиеся в шахте (95 человек), оперативно были выведены на поверхность", - рассказал представитель пресс-службы.

Собеседник агентства также пояснил, что в настоящий момент ведется ликвидация аварии. Добыча временно приостановлена, проводятся мероприятия по жизнеобеспечению подземных горных выработок. "Угрозы затопления, загазирования горных выработок нет", - добавили в компании.

Шахта "Алексиевская" расположена в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса и находится под управлением угольной компании "Полысаевская". Ранее угледобывающее предприятие входило в состав угольной компании "Заречная" и было признано банкротом в 2017 году. В июне 2018 года администрация Кемеровской области сообщила, что созданная УК "Полысаевская" занимается выводом действующих угледобывающих активов группы "Заречная" - шахт "Алексиевской" и "Заречной".